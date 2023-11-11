Arda Güler 3. kez sakatlandı: 1 ay daha forma giyemeyecek

Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, takıma transfer olduğu temmuz ayından beri 3. kez sakatlandı.

Real Madrid'in temmuz ayında Fenerbahçe'den transfer ettiği 18 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler, Madrid ekibine gelişinden bu yana geçen 4 ayda 3. kez sakatlandı. Arda'nın en az 1 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri, sakatlıklarla boğuşarak başladı. Arda'nın Real Madrid formasıyla maça çıkmak için son sakatlığı nedeniyle en az 1 ay daha beklemesi gerekecek.

Takımının geçen hafta Rayo Vallecano ve çarşamba günü Braga ile yaptığı maçlarda kadroya ilk kez alınan Arda, forma şansı bulamamıştı. Braga maçından sonra konuşan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda'nın fiziksel açıdan yüzde 100'e geldikten sonra oynamaya başlayacağını söylemiş, dün yaptığı basın toplantısında ise Arda'nın ufak bir sakatlığı olduğunu ve milli maç arasında tedavi göreceğini açıklamıştı.

Arda'nın son sakatlığıyla ilgili detaylar İspanya basınına yansıdı. Arda'nın hamstring kas grubunda yırtık meydana geldiği, en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı yazıldı.

Arda Güler, takımının bu akşam kendi sahasında Valencia ile oynayacağı maçında antrenmanına katılmamış, maç kadrosuna da alınmamıştı.