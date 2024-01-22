Arda Güler'den Ancelotti'ye tepki

Real Madrid'de Arda Güler, lig sonuncusu Almeria karşısında oyuna dahil olmayınca, yedek kulübesine üzgün bir şekilde döndü. Güler'in kenara doğru gelirken ısınma yeleğini çıkarıp yere fırlattığı görülüyor.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Real Madrid, lig sonuncusu Almeria karşısında 2-0 yenik duruma düştüğü maçta sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Madrid'in gollerini Jude Bellingham, Vinicius Junior ve Dani Carvajal kaydetti.

Bu arada teknik direktör Ancelotti, kadroda olan ve bu maçta oynayacağı tahmin edilen Arda Güler'e fırsat vermedi.

İkinci yarı saha kenarında ısınan Arda, oyuna dahil olmayınca, yedek kulübesine üzgün bir şekilde döndü.

Statta tribünden çekilen bir görüntüde, Arda Güler kenara doğru gelirken ısınma yeleğini çıkarıp yere fırlattığı görülüyor.

Arda guler gets angry at ancelotti pic.twitter.com/GZB6GTTvIU — Daqtoillo (@Daqtoillo097) January 21, 2024

Real Madrid'e transfer olduğundan sonra, sezon öncesi hazırlık döneminde sakatlanan ve sağ dizinden ameliyat olan Arda, iyileştikten sonra da iki küçük sakatlık yaşadı.

Eflatun beyazlı formayla Kral Kupası son 32 turunda 3. lig takımlarından Arandina'ya karşı oynanan maçta ilk 11'de çıkan ve 60 dakika oynayan Arda, Süper Kupa'da ise Atletico Madrid'e karşı oynanan yarı final maçında son 10 dakikada oynamıştı. Arda, İspanya ligi La Liga'da henüz oynamadı.