Arda Güler'den Sevilla'ya transfer yanıtı

Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan Arda Güler'i Sevilla'nın istediği ancak genç yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek için Sevilla'nın teklifine olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü.

İspanya basını, Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'i Sevilla'nın kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini ileri sürdü.

Relevo'nun haberine göre Sevilla, Arda'nın yanı sıra Barcelona'nın 18 yaşındaki genç santraforu Marc Guiu ile de ilgileniyor.

Daha fazla süre bulacağı bir takıma sıcak bakan Arda'nın, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyecek Sevilla'ya verdiği yanıtın olumsuz olduğu kaydedildi.

Haberde Arda Güler'in yanıtının çok açık olduğu belirtilerek, "Türk futbolcu kiralık olarak ayrılırsa gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir takıma katılmak istiyor ve bu isteği onu, gelecek sezon Avrupa kupalarına gidemeyecek olan Sevilla'dan uzaklaştırıyor" değerlendirmesi yapıldı.

Kendi standartları için kötü bir sezon geçiren Sevilla, La Liga'da 13. sırada, düşme hattının 9 puan üzerinde bulunuyor.