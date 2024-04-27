Arda Güler, Real Madrid formasıyla en çok gol atan Türk futbolcu oldu

Arda Güler dün gece Real Sociedad’a attığı golle Real Madrid tarihinde en çok gol atan Türk futbolcu oldu.

Takımının deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştığı maçta fileleri havalandıran Arda Güler, Real Madrid tarihinde en çok gol atan Türk oyuncu olma unvanını kazandı.

19 yaşındaki Güler, dün gece oynanan maçın 29’uncu dakikasında attığı golle takımının maçı 1-0 kazanmasını ve şampiyonluk yolunda 3 puanı daha hanesine yazdırmasını sağladı.

Karşılaşmanın 68’inci dakikasında yerini Vinicius Junior’a bırakan Güler, dünkü golüyle Real Madrid formasıyla en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.

Madrid formasıyla 2’nci golüne ulaşan Güler, kendisinden önce bu kulüpte oynayan ve 1’er gol kaydeden milli futbolcular Nuri Şahin ve Hamit Altıntop’u geride bıraktı.

Arda Güler öte yandan, Opta verilerine göre, 21’nci yüzyılda Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk 11'de başladığı ilk karşılaşmada gol atan en genç 2’nci futbolcu oldu. Rodrygo 18 yıl 294 günlükken golünü atarken, Güler ise bunu 19 yıl 61 günlükken başardı. Milli futbolcuyu Jude Bellingham 20 yıl 44 gün ile takip etti.

Arda Güler daha önce, Real Madrid formasıyla La Liga tarihinde gol atan 2005 ve sonrası doğumlu ilk futbolcu olmayı başarmıştı.