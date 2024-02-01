Arda Güler, Real Madrid'in maç kadrosuna alındı

Devre arasında ismi transfer dedikodularına karışan Arda Güler, Real Madrid bugün Getafe ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı.

Real Madrid'in Las Palmas ile oynadığı son maçta ilk kez La Liga'da sahaya çıkan Arda Güler, bu akşam Getafe ile oynanacak maçın kadrosuna da alındı.

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Arda'nın üzerinde baskı olmasını anlıyorum çünkü arkasında tüm Türkiye var. Tüm ülke onu Real Madrid'de oynarken görmek istiyor. Ama bu çocuk 18 yaşında" demişti.

Süper Kupa ve Kral Kupası'nda toplam 70 dakika süre alan Arda, Real Madrid formasıyla ilk lig maçına cumartesi günü Las Palmas ile oynanan mücadelede çıkmıştı.

Arda, Real Madrid'in deplasmanda 2-1 kazandığı maçın 81. dakikasında oyuna girmişti.