Arda Güler, Real Madrid'in maç kadrosunda

Arda Güler, ilk kez Real Madrid'in bir maçında kadroya dahil edildi.

Transfer olduğundan beri sakatlıklar nedeniyle Real Madrid formasıyla maça çıkamayan Arda Güler, takımının yarın Rayo Vallecona ile karşılaşacağı maçın kadrosuna dahil edildi.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin süre vermesi halinde Arda Güler ilk kez Real Madrid formasıyla maça çıkacak.

Temmuz ayında takıma katılan 18 yaşındaki yıldız futbolcu, takımının ABD kampında sakatlandıktan sonra tedavi için Madrid'e dönmüş, ekim ayında iyileştikten sonra maça çıkamadan tekrar sakatlanmıştı.

Carlo Ancelotti, Arda'nın sakatlığı geçmesine rağmen 2 hafta kadar daha kuvvetlenme çalışması yapacağını belirtmiş ve Arda sakatlığını atlatmasına rağmen takımının son 2 lig maçında kadroya dahil edilmemişti.

La Liga'da lider durumda olan Real Madrid, ligdeki 12. maçında yarın akşam TSİ 23.00'te Rayo Vallecano'yu konuk edecek.