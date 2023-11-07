Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçı kadrosuna alındı

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Braga'ya karşı oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.

Arda Güler, Raya Vallecano maçının ardından takımının Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı maçın kadrosuna da alındı.

Madrid ekibinden yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Braga'yı keni sahasında ağırlayacak Real Madrid'in kadrosuna girdi.

Real Madrid-Braga maçı yarın TSİ 23.00'da başlayacak.

Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler, LaLiga'nın 12. haftasında oynanan Rayo Vallecano maçında ilk kez maç kadrosuna alınmış fakat forma şansı bulamamıştı.