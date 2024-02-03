Arda Güler ve Ancelotti arasında özel görüşme

Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Güler ile teknik direktör Carlo Ancelotti arasında Arda'nın aldığı süreler hakkında özel bir görüşme gerçekleştiği, Ancelotti'nin Arda'dan sonraki maçlar için 'daha yoğun bir performans' istediği öne sürüldü.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, 3 sakatlık geçirdikten sonra yeni yıla iyileşerek döndü. Şu ana kadar 3 maçta forma giyen Arda'nın, yeteri kadar forma şansı bulamaması nedeniye teknik direktör Carlo Ancelotti ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre İtalyan teknik direktör, Arda'dan sonraki maçlarda 'daha yoğun bir performans' istedi.

Arda, şu ana kadar Real Madrid formasıyla 3 maça çıktı ve toplam 76 dakika sahada kaldı. Arda, takımının perşembe günü deplasmanda Getafe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Real Madrid La Liga'da yarın 3. sıradaki Atletico Madrid'i ağrılayacak. 10 Şubat'ta ise 2'nci sırada kendi sahasında lig 2'ncisi Girona ile karşı karşıya gelecek.