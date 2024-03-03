Arda Turan’dan Seçil Erzan küfrü

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Bodrumspor taraftarının ‘Seçil Erzan’ tezahüratına sinirlenerek cinsiyetçi küfür etti, taraftarların üzerine yürüdü.

Yüksek kar vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran Seçil Erzan'a yüklü miktarda para kaptırdığı ortaya çıkan Arda Turan, gelen tepkilere küfürle karşılık verdi.

Deplasmanda Eyüpspor’un Bodrumspor’u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, rakip takımın taraftarlarına küfür etti.

Taraftarların 'seçil Erzan' tezahüratlarına sinirlenen Arda Turan, “Ne Seçil Erzan'mış, anasını ..., utanmıyorlar ya” diyerek tribündeki taraftarların üzerine yürüdü.

Turan’ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.