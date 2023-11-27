Ardahan-Artvin kara yolu ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Artvin kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldığını duyurdu.
Ardahan-Artvin kara yolu, yoğun kar yağışının oluşturduğu buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve tipi özellikle Ardahan-Artvin ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarında ulaşımı aksatıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Artvin kara yolunu kullanacak ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmediği bildirildi.
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ise zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.
Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, yoğun kar nedeniyle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.