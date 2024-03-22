Ardahan-Artvin kara yoluna çığ düştü
Artvin-Ardahan kara yolunda bulunan Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkisinde çığ düştü. Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yolda çalışmalar başladı.
Kaynak: AA
Ardahan-Artvin kara yolundaki Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkisinde çığ düştü.
Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Yaylalar mevkisinde çığ düşmesi sonucu Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları 183. Şube Şefliğine ait iş makineleriyle ekip yönlendirildi.
Yolun açılması için ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.