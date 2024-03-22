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Ardahan-Artvin kara yoluna çığ düştü

Artvin-Ardahan kara yolunda bulunan Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkisinde çığ düştü. Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yolda çalışmalar başladı.

Güncel
  • 22.03.2024 15:11
  • Giriş: 22.03.2024 15:11
  • Güncelleme: 22.03.2024 16:18
Kaynak: AA
Ardahan-Artvin kara yoluna çığ düştü
Fotoğraf: AA

Ardahan-Artvin kara yolundaki Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkisinde çığ düştü.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Yaylalar mevkisinde çığ düşmesi sonucu Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları 183. Şube Şefliğine ait iş makineleriyle ekip yönlendirildi.

Yolun açılması için ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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