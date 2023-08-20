Ardahan'da akli dengesi yerinde olmayan İsmail Enci, babasını öldürdü

Ardahan'ın Göle ilçesinde İsmail Enci, dün saat 17.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşadığı babası Tahsin Enci'yi öldürdü. İsmail Enci'nin akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.

Güncel 20.08.2023 00:24 Giriş: 20.08.2023 00:24

Güncelleme: 20.08.2023 00:33 Kaynak: DHA

A- A A+

Fotoğraf: DHA