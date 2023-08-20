Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Ardahan'da akli dengesi yerinde olmayan İsmail Enci, babasını öldürdü

Ardahan'ın Göle ilçesinde İsmail Enci, dün saat 17.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşadığı babası Tahsin Enci'yi öldürdü. İsmail Enci'nin akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.

Güncel
  • 20.08.2023 00:24
  • Giriş: 20.08.2023 00:24
  • Güncelleme: 20.08.2023 00:33
Kaynak: DHA
Abone Olgoogle-news
Ardahan'da akli dengesi yerinde olmayan İsmail Enci, babasını öldürdü
Fotoğraf: DHA

Ardahan'da akli dengesi yerinde olmayan 35 yaşındaki İsmail Enci, tartıştığı babası Tahsin Enci’yi (65) boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Göle ilçesinin Salimbey Mahallesinde yaşayan baba- oğul arasında saat 17.30 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen İsmail Enci, bıçağı babasının boğazına sapladı.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Babasını öldüren Tahsin Enci, evden çıkarak gitti. Jandarmaya giden ve teslim olan İsmail Enci, Göle ilçe emniyet amirliğine teslim edildi.

Eve giden polis baba Enci’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Tahsin Enci’nin cenazesi polis ve savcılığın olay yeri incelemesi ardından hastane morguna kaldırıldı.

İsmail Enci’nin polisteki işlemleri devam ediyor. 

BirGün'e Abone Ol