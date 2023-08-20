Ardahan'da akli dengesi yerinde olmayan İsmail Enci, babasını öldürdü
Ardahan'ın Göle ilçesinde İsmail Enci, dün saat 17.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşadığı babası Tahsin Enci'yi öldürdü. İsmail Enci'nin akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.
Ardahan'da akli dengesi yerinde olmayan 35 yaşındaki İsmail Enci, tartıştığı babası Tahsin Enci’yi (65) boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Göle ilçesinin Salimbey Mahallesinde yaşayan baba- oğul arasında saat 17.30 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen İsmail Enci, bıçağı babasının boğazına sapladı.
JANDARMAYA TESLİM OLDU
Babasını öldüren Tahsin Enci, evden çıkarak gitti. Jandarmaya giden ve teslim olan İsmail Enci, Göle ilçe emniyet amirliğine teslim edildi.
Eve giden polis baba Enci’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Tahsin Enci’nin cenazesi polis ve savcılığın olay yeri incelemesi ardından hastane morguna kaldırıldı.
İsmail Enci’nin polisteki işlemleri devam ediyor.