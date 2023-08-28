Ardahan'da fırtına: Çatılar uçtu, otomobiller hasar gördü

Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, iki apartmanın çatısını uçurdu, otomobiller hasar gördü.

Ardahan'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar meydana geldi.

Kentte akşam saatlerinde yağmur ve fırtınanın etkisiyle İnönü Mahallesinde iki apartmanın çatısı uçtu.

Otoparka savrulan çatı, elektrik hattını kopardı, iki otomobilde hasara neden oldu. Ekipler kopan elektrik hattını onardı, AFAD ise hasar tespit çalışması yaptı.