Ardahan'da 'seçim yenilenmeyecek' kararı: Mazbata CHP'li Faruk Demir'e verilecek

CHP'nin, Ardahan'da seçimin yenilenmesine ilişkin karara yaptığı itiraz sonuçlandı. İl Seçim Kurulu, seçimin yenilenmeyeceğine karar verdi. Mazbata, CHP'li Faruk Demir'e verilecek.

Ardahan İl Seçim Kurulu, mazbatanın CHP’li Faruk Demir’e verilmesine karar verdi.

Ardahan'da Merkez İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yenilenmesine karar vermişti.

İl merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AKP adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.

AKP İl Başkanlığı, tüm sandıkların yeniden sayımı ve seçimin iptali için Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti.

Kurul, AKP'nin dilekçelerle sunduğu delillere dayanarak oy çokluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Karar üzerine CHP, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimin yenilenmeyeceğine karar verdi. Kurul kararına göre mazbata, CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir'e verilecek.