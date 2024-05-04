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Ardahan'da servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Ardahan'da Özer K. yönetimindeki bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsünün eski Beyrehatun köyü mevkisinde devrilmesi sonucu 1 kişi öldü. Yaralanan 7'si öğrenci 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 04.05.2024 17:47
  • Giriş: 04.05.2024 17:47
  • Güncelleme: 04.05.2024 17:48
Kaynak: AA
Ardahan'da servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
Fotoğraf: İHA

Ardahan'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7'si öğrenci 13 kişi yaralandı.

Özer K. yönetimindeki bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Çıldır-Ardahan kara yolunun eski Beyrehatun köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN 1'İ ÖLDÜ

Kazada, sürücü ile araçtaki 7'si öğrenci 14 kişi yaralandı.

Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seydi Yıldız (62), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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