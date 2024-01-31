Ardahan'da termometreler sıfırın altında 31 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 31 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. Erken saatlerde dışarı çıkan bazı yurttaşların kaşları ve kirpikleri buz tuttu.

Doğu Anadolu'da sıfırın altında 31 dereceyle gece en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü Ardahan'da, soğuk hava hayatı esir aldı.

Ardahan'da etkili olan soğuk hava yurttaşlara zor anlar yaşattı. Erken saatlerde dışarı çıkanların kaş ve kirpikleri buz tuttu.

Soğuktan yüzünün tamamen donduğunu söyleyen Vural Bulut, "Şu anda öyle bir mevsim yaşıyoruz ki yüzümden belli oluyor. Böyle bir soğuk yok. Saç, sakal ve kirpiklerim tamamen dondu. Böyle bir soğuk yok, eksi 50 derece" diye konuştu.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 28,1, Göle'de 29, Hanak'ta 27,8, Çıldır'da 31,5, Posof'ta 14,7 ve Damal'da 20,6 derece olarak kaydedildi.