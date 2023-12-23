Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ardahan-Artvin bağlantılı çevre yolunun üniversite mevkisinde 18 tır yolda kaldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Hayrettin Çiçek, "Sürücülerimizden isteğimiz, tedbirli olsunlar. Zorunlu olmadıkça yola çıkmasınlar" dedi.

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kent genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok noktada ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ardahan-Şavşat kara yolu, kentin Karadeniz ile bağlantısını sağlaması dolayısıyla tırlar için önemli geçiş güzergahında yer alıyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Artvin bağlantılı çevre yolunun üniversite mevkisinde 18 tır yolda kaldı. Yol, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm araçların geçişine kapatıldı.

VALİ ÇİÇEK: SÜRÜCÜLER ZORUNLU OLMADIKÇA YOLA ÇIKMASIN

Vali Hayrettin Çiçek, kent genelinde yoğun kar yağışının yer yer tipiye dönüştüğünü söyledi.

Ulaşımın birçok noktada tipi ve buzlanmadan dolayı aksadığını ifade eden Çiçek, "Sürücülerimizden isteğimiz, tedbirli olsunlar. Zorunlu olmadıkça yola çıkmasınlar. Ayrıca tedbir amaçlı çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları çok önemli." dedi.