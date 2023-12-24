Ardahan ve Bingöl'de eğitime 1 gün ara verildi

Ardahan'da Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın (25 Aralık Pazartesi) tatil edildi.

Ardahan'da ve Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar 25 Aralık Pazartesi (yarın) tatil edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan karar hakkında Ardahan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Ulaşımın aksaması dolayısıyla tüm okulların yarın tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Karlıova Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.