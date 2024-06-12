Arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı? Kurban bayramında eczaneler açık mı?

Kurban bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran Çarşamba günü sona eriyor. Resmi kurumların neredeyse tamamı kurban bayramı süresince kapalı olacakken yurttaşlar kurban bayramında eczaneler açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Peki, Arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı? İşte detaylar.

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