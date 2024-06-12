Arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı? Kurban bayramında eczaneler açık mı?
Kurban bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran Çarşamba günü sona eriyor. Resmi kurumların neredeyse tamamı kurban bayramı süresince kapalı olacakken yurttaşlar kurban bayramında eczaneler açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Peki, Arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı? İşte detaylar.
Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar arefe gününden 19 Haziran Çarşamba gününe dek sürecek. Yurttaşlar arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Peki kurban bayramında eczaneler açık mı? İşte detaylar...
Arefe günü eczaneler açık mı?
Eczaneler, 15 Haziran Cumartesi yani arefe günü eczaneler saat 13.00'a kadar açık olacak. Arefe günü saat 13.00'dan sonra eczane işlemi olan yurttaşlar için nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
Kurban bayramında eczaneler açık mı?
Eczaneler Kurban bayramı süresince 16 Haziran 2024 Pazar gününden itibaren ve 24 Haziran Pazartesi gününe kadar açık olmayacak. Eczanelerin kapalı olduğu zaman boyunca yurttaşlar nöbetçi eczanelerden yararlanacak.
Bayram tatili ne zaman bitiyor?
16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 19 Haziran Çarşamba günü son bulacak. 24 Haziran Pazartesi günü resmi kurumlar ve bankalar tekrar açılmış olacak.
2024 Kurban Bayramı günleri şu şekilde:
- Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran
- Kurban Bayramı 1. Gün - 16 Haziran
- Kurban Bayramı 2.Gün- 17 Haziran
- Kurban Bayramı 3.Gün- 18 Haziran
- Kurban Bayramı 4. Gün- 19 Haziran