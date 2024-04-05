Arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı? Ramazan bayramında eczaneler açık mı?

Ramazan bayramı bu yıl 9 Nisan Salı günü arefe günü ile başlayıp 12 Nisan Cuma günüsona eriyor. Resmi kurumların neredeyse tamamı Ramazan bayramı süresince kapalı olacakken yurttaşlar Ramazan bayramında eczaneler açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Peki, Arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı? İşte detaylar.

Ramazan Bayramı bu yıl 9 Nisan Salı arefe gününden 12 Nisan Cuma gününe dek sürmesi sebebiyle yurttaşlar Ramazan bayramında eczaneler açık mı araştırmasını yapıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memurlar için Ramazan Bayramı tatilinin 8 Nisan Pazartesi gününden itibaren başlayacağını duyurmasının ardından yurttaşlar arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Peki Ramazan bayramında eczaneler açık mı? İşte detaylar...

Ramazan bayramında eczaneler açık mı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Memurlar için Ramazan Bayramı tatilinin 8 Nisan Pazartesi gününden itibaren başlayacağını duyurmuştu. Memurlar 8-9 Haziran Pazartesi ve Salı günü ise idari izin kapsamında alınacak.

Eczaneler resmi tatillerde çalışmıyor. Bu sebeple eczaneler 9 Haziran Salı günü saat 13.00'dan sonra kapalı olacak ve resmi tatile girecek. Yurttaşlar ramazan bayramı süresi boyunca işlemlerini nöbetçi eczanelerden gerçekleştirebilecekler.

Arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı?

Eczaneler arefe günü ve bayramda resmi tatil olması sebebiyle tam zamanlı olarak açık olmayacak. Eczaneler 9 Haziran Salı günü saat 13.00'dan sonra kapalı olacak ve resmi tatile girecek. Yurttaşlar eczanelerde gerçekleştirecekleri işlemleri 15 Haziran Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczanelerden yapabilecekler yapabilecekler.

Bayram tatili ne zaman bitiyor?

9 Nisan Salı günü arefe ile başlayacak olan Ramazan Bayramı tatili 12 HaziranCumartesi günü son bulacak. 15 Haziran Pazartesi günü resmi kurumlar ve bankalar tekrar açılmış olacak.

2024 Ramazan Bayramı günleri şu şekilde: