Arefe günü ve bayramda noterler açık mı? Kurban bayramında noterler açık mı?

Kurban bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran'da sona eriyor. Resmi kurumların neredeyse tamamı kurban bayramı süresince kapalı olacakken yurttaşlar kurban bayramında noterler açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Peki, Arefe günü ve bayramda noterler açık mı? İşte detaylar.

Kurban Bayramı bu yıl 15 Haziran Pazar arefe gününden 19 Temmuz Çarşamba gününe dek sürecek. Yurttaşlar arefe günü ve bayramda noterler açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Peki kurban bayramında noterler açık mı? İşte detaylar...

Kurban bayramında noterler açık mı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Memurlar için Kurban Bayramı tatilinin 22 Haziran Cumartesi gününe kadar süreceğini duyurmuştu. Buna göre memurlar için 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günleri idari izin kapsamında alınacak.

Noterler kanun'a göre resmi tatillerde çalışmıyor. Bu sebeple Noterler kurban bayramı bitene kadar açık olmayacak. Noter işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 24 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirebilecekler.

Bayram tatili ne zaman bitiyor?

16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 19 Haziran Çarşamba günü son bulacak. 24 Haziran Pazartesi günü resmi kurumlar ve bankalar tekrar açılmış olacak.

2024 Kurban Bayramı günleri şu şekilde: