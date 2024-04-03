Arefe günü ve bayramda noterler açık mı? Ramazan bayramında noterler açık mı?

Ramazan bayramı bu yıl 9 Nisan Salı günü arefe günü ile başlayıp 12 Nisan Cuma günüsona eriyor. Resmi kurumların neredeyse tamamı Ramazan bayramı süresince kapalı olacakken yurttaşlar Ramazan bayramında noterler açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Peki, Arefe günü ve bayramda noterler açık mı? İşte detaylar.

Ramazan Bayramı bu yıl 9 Nisan Salı arefe gününden 12 Nisan Cuma gününe dek sürmesi sebebiyle yurttaşlar Ramazan bayramında noterler açık mı araştırmasını yapıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memurlar için Ramazan Bayramı tatilinin 8 Nisan Pazartesi gününden itibaren başlayacağını duyurmasının ardından yurttaşlar arefe günü ve bayramda noterler açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Peki Ramazan bayramında noterler açık mı? İşte detaylar...

Ramazan bayramında noterler açık mı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Memurlar için Ramazan Bayramı tatilinin 8 Nisan Pazartesi gününden itibaren başlayacağını duyurmuştu. Memurlar 8-9 Haziran Pazartesi ve Salı günü ise idari izin kapsamında alınacak.

Noterler resmi tatillerde çalışmıyor. Bu sebeple Noterler 5 Haziran Cuma günü saat 17.00'dan sonra kapalı olacak ve resmi tatile girecek.

Arefe günü ve bayramda noterler açık mı?

Noterler arefe günü ve bayramda resmi tatil olması sebebiyle açık olmayacak. Noterler 5 Haziran Cuma günü saat 17.00'dan sonra kapalı olacak ve resmi tatile girecek. Yurttaşlar noterlerde gerçekleştirecekleri işlemleri 15 Haziran Pazartesi günü yapabilecekler.

Bayram tatili ne zaman bitiyor?

9 Nisan Salı günü arefe ile başlayacak olan Ramazan Bayramı tatili 12 HaziranCumartesi günü son bulacak. 15 Haziran Pazartesi günü resmi kurumlar ve bankalar tekrar açılmış olacak.

2024 Ramazan Bayramı günleri şu şekilde: