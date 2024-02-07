Arguvan Belediye Başkanı Kızıldaş CHP'den istifa etti, başka partiden aday olacak

Yeniden aday gösterilmeyen Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş CHP'den istifa etti. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için adaylığının Veli Ağbaba tarafından engellendiğini söyleyen Kızıldaş, başka bir partiden aday olacağını açıkladı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinin belediye başkanı Mehmet Kızıldaş CHP'den istifa etti.

Beraberindeki partililerle birlikte CHP Arguvan İlçe Başkanlığı önünde açıklama yapan Kızıldaş, aday gösterilmemesi konusunda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa'yı suçladı.

Kızıldaş, Kurultay'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için adaylığını "rövanşist bir tutumla" Ağababa tarafından engellendiğini söyledi.

Kızıldaş ayrıca 31 Mart yerel seçimlerinde başka bir partiden aday olacağını kaydetti.

Artı Gerçek'ten Yusuf Durdu'nun aktardığına göre Kızıldaş şunları söyledi:

"Arguvan modeli belediyeciliği yüceltmelerine karşın 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin aday adaylığı sürecinde Veli Ağbaba yeniden aday olmamı engellemek konusunda özel bir çaba içine girmiş ve bu konudaki kirli misyonunu yerine getirmiştir. Veli Ağbaba’nın kirli misyonu diyorum çünkü CHP kurultayı öncesinde partimizin il kongresinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in genel başkanlık yarışında ben açık yüreklilikle Kılıçdaroğlu’nu desteklediğimi açıklamıştım. Veli Ağbaba, partililik ahlakına ve misyonuna aykırı bir biçimde Kılıçdaroğlu’na kin ve nefretinin de etkisiyle intikamcı ve rövanşist bir tavırla yeniden belediye başkan adayı olmamı engellemek konusunda başarılı olmuştur"

"VELİ AĞBABA ARGUVAN'IN KADERİNİ BELİRLEYEMEZ"

Veli Ağbaba'ya eleştirilerini sürdüren Kızıldaş, söyle konuştu:

"Veli Ağbaba, Ankara’da oturup Arguvan’ın kaderini belirleyemez. Veli Ağbaba’ya Arguvan’dan öyle bir tokat vuracağız ki sesi Ankara’dan duyulacak. Arguvanlı buna asla izin vermez. Ön seçim istedik yapılmadı, anketlerde birinci çıktık görmezden gelindi. Malatya’da aday belirleme sürecinde Veli Ağbaba sayesinde bir komedi yaşanıyor. Malatya’daki adaylar, MYK ve Parti Meclisi hiçe sayılarak Veli Ağbaba ve kukla il yönetimi isimleri açıkladı. Kendini MYK ve PM’nin üzerinde görüyor. Hiç kimse Arguvan halkının iradesine ipotek koyamaz, Veli Ağbaba hiç koyamaz. Kamuoyu yoklamalarında açık ara hemşerilerimizin tercihinde öne çıktık ancak tüm bu demokratik göstergelerin hiçbiri değerlendirilmedi ve anlam kazanmadı. Arguvan halkının iradesi, düşüncesi hiçe sayıldı."

"KAZANACAĞIMIZA OLAN İNANCIMI VURGULUYORUM"

"Arguvan'ı seviyoruz ama Arguvan'a ve Arguvan'ın saygıdeğer halkına hizmet etmeyi daha çok seviyoruz" diyen Kızıldaş, şunları söyledi:

"Hangi makamda, hangi siyasi pozisyonda olursa olsun, hiç kimse bizi Arguvan'a hizmet yolunda çeviremeyecektir. Siyasi intikam projeleri, çirkin pazarlıklar ile kendilerine siyasi ikbal hazırlayanları bu andan itibaren muhatap bile kabul etmeyerek, yeni bir sayfa açıyoruz. Bu sayfada da sadece Arguvan ve Arguvan'a hizmet olacak, Arguvan halkının refah ve mutluluğunu daha da büyütmek olacaktır. Arguvan halkının demokratik tercihlerine olan inanç ve güvenimi bir kez daha ifade ederek, 31 Mart'ta kazanacağımıza olan inancımı vurguluyorum. 1 Nisan'dan itibaren, kaldığımız yerden değil, devam ettiğimiz yerden kesintisiz biçimde çalışacağımıza gönülden inanıyorum. Sadece hizmete odaklanacağız, sadece Arguvan halkının hayat standartlarını yükseltmek için çalışacak ve alın teri dökeceğiz. Var mısınız hep birlikte Veli Ağbaba'ya bir ders vermeye? Ağbaba’ya değil size hizmet edeceğim."

"BAŞKA BİR PARTİDEN ADAY OLACAĞIM"

Arguvan’da ön seçim yapılmaması nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de eleştiren Kızıldaş, "Arguvanlı hemşehrilerimin geniş yelpazede yer alan temsilcileri, köy ve mahalle derneklerimizin değerli yöneticileri ve Arguvan sevdalısı değerli isimlerimizle yaptığımız istişare ve görüşmelerimizden aldığımız ortak kararımız ile uzun yıllar hizmet vermekten gurur duyduğum CHP'den istifa ettiğimi sizlerin bilgisine sunuyorum. Ama siz değerli hemşehrilerim devam diyorsanız başka bir partiden aday olarak sizlere hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.