Arjantin'de aşırı sağcı Milei, kendisine yönelik "faşist" ve "Nazi" benzetmelerine yanıt verdi

Arjantinli aşırı sağcı Milei, diktatörlük döneminde 20 bin kişinin kaybolduğu iddiasını reddetti. Söz konusu dönemde devlet suç işlediğini kabul eden aşırı sağcı lider, kendisine yönelik "faşist" ve "Nazi" benzetmelerine de "Bizim bunlarla hiçbir ilgimiz yok" yanıtını verdi.

Arjantin'de 13 Ağustos'ta yapılan ön seçimlerde en çok oyu alan aşırı sağcı popülist aday Javier Milei, askeri diktatörlük döneminde iddia edildiği gibi 20 bin kişinin kaybolmadığını savundu.

Devlet başkanı adaylarının bir araya geldiği televizyonda konuşan Milei, 1976-1983 askeri diktatörlük dönemi boyunca denilenin aksine 20 bin kişinin değil 8 bin 753 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Hakikat, hafıza ve adalet vizyonuna değer verdiklerini dile getiren Milei, "Gerçekleri konuşmalıyız, tek bakış açısına dayanan tarih görüşüne karşıyız. 70'lerde askeri güçlerin de dahil olduğu bir savaş vardı. Devlet suç işledi ama teröristler aynı zamanda insanları öldürdü, işkence yaptı ve bombalı saldırılarda bulundu" dedi.

Milei, son zamanlarda kendisine yönelik "faşist" ve "Nazi" benzetmesinde bulunan kişilere verdiği yanıtta ise "Bizim bunlarla hiçbir ilgimiz yok" ifadesini kullandı.

ARJANTİN'DEKİ 'KİRLİ SAVAŞ' DÖNEMİ

Arjantin hükümeti, "Kirli Savaş" olarak adlandırılan diktatörlük döneminde karşıt görüşlü 13 bin kişinin kaybolduğu ya da öldürüldüğünü tahmin ediyor.

İnsan hakları örgütleri ise o dönemde kaybolan ya da öldürülenlerin sayısının 30 binden fazla olduğunu belirtiyor.

Son yıllarda Arjantin'de tartışmalı bir siyasi figür haline gelen Milei, aşırı görüşleriyle gündemde.

Genel seçimler 22 Ekim'de yapılacak olan Arjantin'de ön seçimlerin sonuçları genellikle genel seçimlerin sonuçlarıyla benzer oluyor.