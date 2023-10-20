Arjantin'de bomba tehdidi nedeniyle bir uçak tahliye edildi

Arjantin'de bomba tehdidi sebebiyle bir uçağın acil tahliyesi gerçekleştirilirken, kalkışa hazır durumdaki 4 uçak da pistten uzaklaştırıldı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir havalimanında, bomba tehdidi nedeniyle bir uçaktaki yolcuların tahliye edildiği bildirildi.

Arjantin merkezli La Nacion internet sitesinin aktardığına göre, tehdidin ardından havalimanındaki dört uçak da güvenlik önlemleri kapsamında pistten uzaklaştırıldı.

Yetkililer, tehdit mesajlarının Arjantin 2000 şirketine iletildiğini belirterek, olay yerine polis ve bomba imha uzmanlarının sevk edildiğini ifade etti.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Havalimanında bulunan bir yolcu, "Hepimiz tahliye edildik, alanı boşalttık ve şu anda haber bekliyoruz. Kontrol işlemleri devam ediyor, yetkililerin aktardığına göre en az 2 saat kadar beklememiz gerekecek gibi görünüyor." şeklinde konuştu.