Arjantin'de devlet başkanı seçimi için oy verme işlemi başladı

Arjantin'de seçmenler, yeni devlet başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa ile aşırı sağcı Javier Milei'nin yarıştığı seçimde, sandıkların kapanmasından 3 saat sonra ilk sonuçların açıklanması bekleniyor.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de seçmenler, 2023-2027 döneminin yeni devlet başkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Ülkede kurulan 108 binden fazla sandıkta 35 milyonu aşkın seçmen, yerel saatte 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi yerel saatle 18.00'e kadar sürecek.

Devlet başkanlığı yarışı 22 Ekim'de yapılan 1. tur seçimlerinde en yüksek oyu olan "Peronist" ittifakı adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa ile Özgürlük Gelişimi (La Libertad Avanza) partisinin adayı ve aşırı sağcı Javier Milei arasında geçecek.

Yaklaşık 86 bin asker ve polisin görev alacağı seçimlerde, 18 ile 69 yaş arasındaki kişilerin oy verme zorunluluğu bulunuyor.

Devlet başkanlığı seçimini kazanacak adayın 10 Aralık'ta görevi devralacağı belirtildi.

Sandıkların kapanmasından 3 saat sonra ilk sonuçların açıklanması bekleniyor.

Arjantin basınında çıkan haberlerde, anketlere göre iki aday arasında az fark bulunduğu bildirilmişti.

İlk tur seçimlerinde Vatan için Birlik (Union por la Patria) adayı Massa yüzde 36,2 ile en yüksek oyu alarak bütün anketleri yanıltmıştı.

Aşırı sağcı Milei ise oyların yüzde 30,2'sini alarak sıralamada ikinci olmuştu.