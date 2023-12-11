Arjantin'de yeni dönem: Faşist Milei yemin etti, göreve başladı

Arjantin'in aşırı sağcı yeni devlet başkanı Milei için yemin töreni düzenlendi. Törene Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Şili Devlet Başkanı Boric ve İspanya Kralı VI. Felipe de katıldı.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, devlet başkanlığı seçimini ikinci turda kazanan aşırı sağcı Javier Milei, yemin ederek göreve başladı.

Eski devlet başkanı Alberto Fernandez, Milei'ye Başkanlık Asası'nı devretti.

Fotoğraf: AA

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei, mecliste gerçekleşen yemin töreninden sonra Ulusal Kongre Binası'nın dışında konuşma yaptı.

Törene, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski (solda), İspanya Kralı 6. Felipe (sağda), Şili Devlet Başkanı Boric (sağ 2) de katıldı.

Konuşmaya Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İspanya Kralı 6. Felipe, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de katıldı.

'ARJANTİN'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR'

Milei Kongre bahçesinde yaptığı konuşmada, "Kolektivist model başarısız oldu, tüm dünyada ve özellikle ülkemizde iflas etti. Devleti, dostlar arasında dağıtılması gereken savaş ganimeti gibi gören model iflas etti" ifadesini kullandı.

Milei, "Bugün Arjantin'de yeni bir dönem başlıyor, bir barış ve refah dönemi, bir büyüme ve gelişme dönemi, bir özgürlük ve ilerleme dönemi başlıyor. Hiçbir hükümet, bizim aldığımızdan daha kötü bir miras devralmadı." diye konuştu.

MİLEİ KİMDİR?

22 Ekim 1970 tarihinde Buenos Aires'te doğan Milei, lisans eğitimini Belgrabo Üniversitesi'nde Ekonomi alanında tamamlayan Milei, yüksek lisans eğitimini Instituto de Desarrollo Económico y Social ve Torcuato di Tella üniversitelerinde aldı.

21 yıl boyunca makro ekonomi, ekonomik büyüme, mikro ekonomi ve ekonomistler için matematik alanında uzman bir profesör olan Milei, Arjantin televizyonlarında katıldığı programlarda yaptığı ekonomi yorumlarıyla ün kazandı.

Milei, devlet başkanlığı seçimlerindeki kampanya süresince ülke tarihinde görülmemiş vaatlerde bulunmasıyla ve geçmiş yıllardaki aykırı çıkışlarıyla tartışmalı siyasi bir figüre dönüştü.