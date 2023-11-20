Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei'nin seçim vaatlerinde neler var?

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini kazanan aşırı sağcı Javier Milei'nin seçim vaatleri yeniden gündem oldu. Milei'nin seçin vaatleri arasında Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak, ulusal para birimi peso yerine dolara geçmek, bazı bakanlıkların kapatılması, ateşli silahlara erişim ve organ ticaretinin serbest bırakılması yer alıyor.

Arjantin'de çekişmeli geçen devlet başkanlığı seçimini oyların yüzde 55,69'unu alan Özgürlük Gelişimi Partisi'nin aşırı sağcı adayı Javier Milei kazandı.

Javier Milei'nin seçimi kazanmasının ardından kampanya sürecindeki vaatleri yeniden gündeme geldi.

Milei, seçim kampanyası boyunca yaptığı açıklamalarda, ülkedeki ekonomik krize "sebep" olarak gösterdiği Arjantin Merkez Bankası'nı kapatacağını, ulusal para birimi peso yerine dolara geçeceğini ve bazı kamu şirketlerinin özelleştirileceğini belirtti.

Özel şirketler üzerindeki vergi yükünün azaltılması, kamu harcamalarının kısılması, bazı bakanlıkların kapatılması, ateşli silahlara erişim, organ ticaretinin serbest bırakılması, emeklilik maaşlarına ayrılan fonların azaltılması, sosyal yardımların kademeli düşürülmesi, sağlık, eğitim ve güvenlik sistemlerinde reform projesi Milei'nin başlıca vaatleri arasında yer alıyor.

JAVİER MİLEİ KİMDİR?

Buenos Aires'teki Belgrano Üniversitesinde lisans ve yüksek lisansı eğitimini tamamlayan Milei, çeşitli özel kuruluşlarda ekonomi danışmanlığı görevinde bulundu.

Milei, gündem oluşturan sözleriyle ülkesinde kısa sürede oldukça popüler bir figür haline geldi.

Latin Amerika ülkeleri arasında yüksek eğitimli nüfusu ve bölgedeki ekonomik potansiyelinin güçlü olması nedeniyle Arjantin, Brezilya ve Meksika'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

Uzmanlar, ülkede seçimi hangi aday kazanırsa kazansın, pesonun dolar karşısındaki değer kaybının yüzde 70 daha artacağını tahmin ediyor.