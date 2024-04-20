Arjantin NATO’ya ortak olacak

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Batı ile siyasi ve güvenlik alanında işbirliğini derinleştirmek isteyen aşırı sağcı Javier Milei yönetimindeki Arjantin, NATO’ya resmen “küresel ortaklık” talebini iletti.

Arjantin Savunma Bakanı Luis Petri, Brüksel’de NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana’ya teklifi iletti. Geoana, “Daha yakın siyasi ve pratik işbirliği her ikimize de yarar sağlayabilir” dedi. ABD hükümeti ise Arjantin’e 40 milyon dolarlık dış askeri finansman sağladığını açıkladı.