Arka Sokaklar’da kostüm krizi: Kamyon ortadan kayboldu

Arka Sokaklar dizisinin kostümlerini taşıyan kamyon ansızın kayboldu ve bu durum set iptaline neden oldu.

18 yıldır kesintisiz yayınlanan polisiye Arka Sokaklar dizisinin setinde, beklenmedik bir olay yaşandı. Dizinin kostüm kamyonu, sahibiyle birlikte ortadan kaybolduğu için çekimler iptal edildi.

Arka Sokaklar dizisinin ikinci ekibinin kostümlerini taşıyan kamyonun kaybolmasıyla birlikte, dizinin oyuncuları sete çıkamadı. Kamyonun sahibi, çekim gününe gelmeyince ulaşılamadı ve sette yaşanan bu beklenmedik durum nedeniyle çekimlerin yapılamayacağına karar verildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kaybolan kamyon içinde bulunan kıyafetler ve çelik yelekler nedeniyle çekimlerin gerçekleştirilmesi imkansızlaştı. Planlanan çekimler bir sonraki güne ertelendi ve çekimlerde kullanılacak olan kostümler ile gerekli aksesuarlar yeniden temin edildi. Bu süreçte konuyla ilgili tutanak tutuldu ve yasal işlemler başlatıldı.

Yapımcı firma ve dizi ekibinin aldığı önlemlerle birlikte çekimlerin kısa sürede tekrar başlaması bekleniyor.