Arkadaşını bıçaklayarak öldüren imam alkollü çıktı: "Pişman değilim"

Çorum'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren imam Muhammet K'nin alkollü olduğu ortaya çıktı. Muhammet K'nin ifadesinde 'pişman olmadığını' söylediği belirtildi.

Çorum'da tartıştığı arkadaşını üç yerinden bıçaklayarak öldüren imamın alkollü olduğu ortaya çıktı.

T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre, geçtiğimiz Salı akşamı Çorum Merkez Akkent 4. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda yaşanan olayda, imam Muhammet K. ile arkadaşı Adem Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet K, evde bulduğu bıçak ile Adem Ö'yü üç yerinden bıçakladı.

Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adem Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken Muhammet K. gözaltına alındı. Çorum'un merkez köylerinin birinde imamlık yapan Muhammet K'nin olay sonrası yapılan alkol muayenesi pozitif çıktı.

Muhammet K, işlediği cinayet sonrası Çorum Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadede ise pişman olmadığını ifade etti.