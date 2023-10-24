Arkadaşını tüfekle öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
Kırıkkale'de arkadaşını kazara tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürülen 16 yaşındaki çocuk tutuklandı.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde arkadaşını kazara tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürülen 16 yaşındaki çocuk tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Balışeyh ilçesinde yaşayan Y.T. (16) doldur boşalt yaptığı sırada ruhsatsız pompalı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yanında bulunan arkadaşı E.T.’yi (17) yaraladı.
Ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan şüpheli Y.T ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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