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Arkadaşını tüfekle öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Kırıkkale'de arkadaşını kazara tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürülen 16 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Güncel
  • 24.10.2023 09:02
  • Giriş: 24.10.2023 09:02
  • Güncelleme: 24.10.2023 09:05
Arkadaşını tüfekle öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
Fotoğraf: AA

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde arkadaşını kazara tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürülen 16 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balışeyh ilçesinde yaşayan Y.T. (16) doldur boşalt yaptığı sırada ruhsatsız pompalı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yanında bulunan arkadaşı E.T.’yi (17) yaraladı.

Ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan şüpheli Y.T ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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