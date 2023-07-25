Arkadaşları bisiklet sürücüsü Güzelgün'ü andı: Korkmadan bisiklet sürmek istiyoruz

Kadıköy'de polis kontrolünden kaçtığı belirtilen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'ün arkadaşları, kazanın yaşandığı saatte olay yerinde toplanarak saygı duruşunda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Bostancı'da polis kontrolünden kaçtığı belirtilen otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün, arkadaşları tarafından anıldı.

Caddebostan'da toplanan bir grup bisikletli, Güzelgün'ün hayatını kaybettiği saatte olay yerinde bir araya geldi.

Gruptakiler burada saygı duruşunda bulunarak kazada ölen arkadaşlarını andı.

Bisiklet sürücüsü Sinem Sayar burada yaptığı konuşmada, Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının hala dışarıda olduğunu, şüphelinin yakalanmasını istediklerini söyledi.

"HIZ LİMİTİNİ AŞANLARA CAYDIRICI CEZALAR VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Kara yollarında bazı güzergahlarda hız sınırlarının düşürülmesini talep ettiklerini belirten Sayar, "Bu yolların paylaşımlı bisiklet yolları olduğunu belirtecek levhalara, uyarılara ihtiyaç var. Bu güzergahlarda hız limitini aşanlara caydırıcı maddi cezalar getirilmesini istiyoruz. Bacaklarımız titreyerek her gün ölümle burun buruna yaşamak istemiyoruz. Hiçbir canlının da bu tedirginlikle sokaklara, caddelere çıkmasını istemiyoruz. Korkmadan, güven içerisinde yaşamak ve bisiklet sürmek istiyoruz" diye konuştu.

Gruptakiler açıklamanın ardından olay yerinden ayrıldı.