Arkadaşları ve yakınlarının ulaşamadığı hemşire evinde ölü bulundu
Van'ın İpekyolu ilçesinde, ailesinin ve arkadaşlarının ulaşamadığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Özkan Karakurt, evinde ölü bulundu.
Van'ın İpekyolu ilçesinde Özkan Karakurt isimli hemşire evinde ölü bulundu.
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Özkan Karakurt, dün işe gitmeyince, arkadaşları telefonla aradı.
Ulaşamayan arkadaşları, durumu Karakurt'un ailesine haber verdi. Aile, oğullarının yaşadığı Şerefiye Mahallesi'ndeki evine giderek kapısını çaldı.
Açılmayan kapıyı kıran aile, evde oğullarının cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri geldi.
Adli Tıp morguna götürülen Karakurt'un cansız bedeni otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Bugün, memleketi Hakkari'nin Bağışlı köyünde toprağa verileceği belirtilen Karakurt'un kesin ölüm nedeni otopsi raporunun çıkmasıyla belli olacak