Arkeoloji Taban Puanları 2023: Arkeoloji başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Arkeoloji bölümüne girmek isteyen adaylar ise Arkeoloji taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Arkeoloji başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Arkeoloji Taban Puanları 2023

A- A A+