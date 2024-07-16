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Arkeoloji Taban Puanları 2023: Arkeoloji başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Arkeoloji bölümüne girmek isteyen adaylar ise Arkeoloji taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Arkeoloji başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Arkeoloji Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:04
  • Giriş: 16.07.2024 13:04
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:04
Arkeoloji Taban Puanları 2023: Arkeoloji başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Arkeoloji bölümüne girmek adaylar ise Arkeoloji taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Arkeoloji taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, Arkeoloji başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Arkeoloji Taban Puanları 2023

Arkeoloji Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SırasıPuan Türü
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Arkeoloji (İngilizce) (Burslu)406,1840728945EA
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji (İngilizce)308,61078257508EA
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji300,9994287615EA
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji280,1767386165EA
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji248,87123592659EA
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji248,18542598073EA
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji245,35647621179EA
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji242,76733642885EA
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Arkeoloji (İngilizce) (%50 Burslu)242,34291646482EA
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji234,2869719075EA
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji (İÖ)234,20751719799EA
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji233,87256723078EA
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji232,51379736474EA
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji231,67904744724EA
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji229,06197771309EA
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji226,9576793559EA
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji225,11196814201EA
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji223,47635833131EA
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji223,35746834434EA
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji222,49577844586EA
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji221,26951859105EA
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji218,4553891812EA
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji218,44812891897EA
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji218,31637893384EA
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji215,96756918770EA
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji214,98417928247EA
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji214,81476929871EA
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji214,40704933672EA
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji211,81861954328EA
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji211,39197957173EA
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji210,92626960177EA
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji205,97802980292EA
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji204,66348982820EA
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji203,25683984807EA
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji199,02869989495EA
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji192,06204997208EA
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)ArkeolojiDolmadıDolmadıEA
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)ArkeolojiDolmadıDolmadıEA
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)ArkeolojiDolmadıDolmadıEA
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)ArkeolojiDolmadıDolmadıEA
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)ArkeolojiDolmadıDolmadıEA
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)ArkeolojiDolmadıDolmadıEA
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)ArkeolojiDolmadıDolmadıEA
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Arkeoloji (KKTC Uyruklu)DolmadıDolmadıEA
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