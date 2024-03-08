Armağan Çağlayan'dan uyarı: Benim ve İsmail Küçükkaya'nın ismini kullanıyorlar

Armağan Çağlayan, sosyal medyadan "Benim ve İsmail Küçükkaya'nın isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak Doğa Yatırım isimli bir şirket dolandırıcılık yapmaktadır" diyerek uyarıda bulundu.

Armağan Çağlayan, X hesabından bir açıklama yaparak kendisinin ve İsmail Küçükkaya'nın ismini kullanan bir şirketin yurttaşları dolandırdığını belirtti.

Fotoğraflarının da kullanıldığını belirten Çağlayan, hiçbir yatırım şirketiyle bir reklam anlaşması olmadığını ifade ederek "Lütfen itibar etmeyiniz, paranıza sahip çıkınız" dedi.

Armağan Çağlayan'ın açıklaması şöyle:

"Benim ve İsmail Küçükkaya'nın isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak Doğa Yatırım isimli bir şirket dolandırıcılık yapmaktadır. Benim de önüme sponsorlu reklam olarak düştüğünde gördüm. Lütfen itibar etmeyiniz, paranıza sahip çıkınız. Hiçbir yatırım şirketiyle böyle bir reklam anlaşmam yoktur. Bilginize."