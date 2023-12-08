Armağan Çağlayan’dan AVM’deki tartışmaya dair açıklama

Yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, AVM’deki bir tartışmasının basına yansıması üzerine açıklama yaptı. Tartışmanın kendisine yönelik alaycı bir seslenme üzerine başladığını belirten Çağlayan, “Herkesi gereksiz yere meşgul ettiğim için özür dilerim” dedi.

Yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, program çekimi için geldiği Şişli’deki bir AVM’de bulunan kozmetik firması çalışanlarıyla tartıştı. Çağlayan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Program çekimi için Şişli’deki bir AVM’ye giden Armağan Çağlayan (57), bir kozmetik firmasına geldi. Çağlayan, saat 15.30 sıralarında firma çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

Söz konusu anlar cep telefonu kamerasına yansırken tartışmanın ardından Çağlayan alandan uzaklaştı.

Armağan Çağlayan, basına yansıyan görüntülerin ardından X (Twitter) hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Deli değilim. Durduk yere kendi kendime tartışmadım tabii ki. Olay şöyle oldu. Gösteri sebebiyle o AVM'deydim. Yemek katına çıkmak için yürüyen merdivenlere doğru giderken bir hanımefendi arkamdan 'Armağan Çağlayan' sonra 'Çağlayan Armağan', 'Şişşşşt baksana Armağan' diye bağırdı. Önce duymazlığa geldim. Sonra bağırmalar devam etti. Bunun üzerine ben de dönüp 'Böyle bağırmanız ayıp değil mi? Beni ne yerine koyuyorsunuz?' diye bağırdım. Ve standın önüne gidip ben de hanımefendiye hiç kimseye böyle bağırmayacağını, bağırmaması gerektiğini bağırarak anlattım. Bunun üzerine hanımefendi 'ben başka Armağan Çağlayan'a bağırdım, bir tek Armağan çağlayan siz misiniz' dedi. Bunun üzerine salak yerine konulduğum için, tartışma daha da alevlendi. Durum bundan ibarettir. Daha sonra bağrışmalar üzerine AVM'nin güvenlik görevlileri geldi. Herkesi gereksiz yere meşgul ettiğim için özür dilerim."