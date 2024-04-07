Armağan Çağlayan’dan fiyat listesi paylaşımı: “Bayram diye cozutmayın”

Yapımcı Armağan Çağlayan, Ayvalık Ticaret Odası’nın restoranlar için belirlediği fiyat listesinin görselini paylaştı. “Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin” diyen Çağlayan, fahiş fiyatlara hizmet veren işletmelere seslendi.

Yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından Ayvalık Ticaret Odası’nın restoranlar için belirlediği fiyat listesi paylaşarak tatil bölgelerindeki işletmelere seslendi.

“Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin. Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesi” diyen Çağlayan, “Bu fiyatlar ‘üst sınırmış’. Bunun üzerine çıkamıyormuş restoranlar” ifadelerini kullandı.

Çağlayan, son paylaşımında ise şöyle dedi:

“Yalnız yanlış anlaşılmasın ben Ayvalık’a değil, içinde bulunduğumuz ekonomik duruma itiraz ettim. Ülkenin neresine giderseniz gidin aşağı yukarı aynı fiyatlar. Ve işletme sahiplerinin de yapacağı pek bir şey yok, maliyetler sebebiyle. Yanlış bilgilendirme yapmayalım :)”