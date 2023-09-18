Armand Duplantis, son 4 yıl içinde 7. kez dünya rekoru kırdı

Elmas Lig'de İsveçli Armand Duplantis, erkekler sırıkla atlamada 6,23 metrelik derecesiyle kendine ait 6,22 metrelik dünya rekorunu geliştirdi. Duplantis, böylece son 4 yıl içinde 7. kez dünya rekoru kırdı.

Elmas Lig'e katılan İsveçli Armand Duplantis ile Etiyopyalı Gudaf Tsegay, dünya rekoru kırarak tarihe geçti.

ABD'nin Oregon eyaletindeki Eugene kentinde düzenlenen 2023 sezonunun son Elmas Lig organizasyonuna, Duplantis ile Tsegay damga vurdu.

Erkekler sırıkla atlamada elde ettiği derecelerle adından sıklıkla söz ettiren 23 yaşındaki Duplantis, ilk denemesinde 6,23 metrelik derecesiyle kendine ait 6,22 metrelik dünya rekorunu geliştirdi.

Duplantis, böylece son 4 yıl içinde 7. kez dünya rekoru kırdı.

TSEGAY YENİ REKORUN SAHİBİ

Kadınlar 5 bin metrede mücadele eden 26 yaşındaki Tsegay ise 14.00.21'lik süresiyle dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Önceki rekor, 14.05.20'lik derecesiyle Kenyalı Faith Kipyegon'a aitti.