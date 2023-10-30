Armita’nın cenazesi engellendi

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İran'da ahlak polisinin şiddeti sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Armita Geravand'ın cenazesi engellendi. Gazete Duvar’ın haberine göre Norveç merkezli insan hakları kuruluşu Hengaw, Geravand'ın cenazesinin memleketine gömülmesine izin verilmediğini aktardı.

28 gündür komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Armita Geravand'ın ailesi, cenazeyi Rojhilat’ın Kirmanşan kentinde defnetmek istedi. Ancak polisin aileye izin vermedi. Cenazeye getirilen yasağın ardından, Armita Geravand'ın cenazesi Tahran’da bulunan Beheşti Zera Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede çok sayıda polis ve ordu mensubunun olduğu belirtilirken, 8 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.