Arnavutköy'de cami avlusunda 3 günlük bebek bulundu

İstanbul Arnavutköy'de namaz için camiye gelenler, avluya bırakılmış 3 günlük bebek buldu. Bebek sağlık kontrolleri için hastaneye götürülürken, bırakanların kimliği araştırılıyor.

İstanbul Arnavutköy'de 11 Eylül Pazar günü, Mustafa Kemalpaşa Mahallesindeki bir camiye gelenler namaz kılacağı sırada bir bebeğin ağlama sesini duydu. Sesin geldiği yere giden camidekiler, 3 günlük olduğu öğrenilen bebeğin avluya bırakıldığını gördü. Bebek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

DHA'da yer alan habere göre, namaz için camiye gelen cemaat namaz kıldığı sırada cami avlusundan bebek ağlama sesi duydu. Namazın kılınmasının ardından avluya çıkan imam ve cemaat avluda bir bebek olduğunu gördü.

İmamın haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Terk edilen bebeğin henüz 3 günlük olduğu ve erkek olduğu belirlendi. Bebek sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Bebeği bırakanların kim olduğu araştırılıyor.

'AĞLAMA SESİ DUYDUM'

Olayın tanıklarından Mehmet Kayacan, "Yatsı namazını kılarken ağlama sesi duydum. Ses yakın gelince geri döndüm çocuğu fark ettim. Çocuğu imama teslim ettik. Kimin bıraktığını göremedik ama yabancı uyruklu bir kişi, ağzında maske olan birinin bıraktığını söyledi. Polise haber verdik, çocuğu alıp götürdüler. Daha yeni doğmuş bir çocuğa benziyordu. Çok şaşırdık" dedi.