Arnavutköy'de otobüs durağında bekleyen kadın silahlı saldırıya uğradı

Arnavutköy'de iki yıl önce kayıp ihbarı yapıldıktan sonra cesedi bulunan Aykut Avşar'ın ölümüyle ilgili suçlanan birlikte yaşadığı Bahar Gülerce’nin annesi Ayten Gülerce eski dünürü Zeki Avşar'ın silahlı saldırısına uğradı. Beklediği otobüs durağında uğradığı silah saldırıda ağır yaralanan Ayten Gülerce'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde otobüs durağında bekleyen Ayten Gülerce, iki yıl önce ölü bulunan damadının babası Zeki Avşar tarafından silahlı saldırıda ağır yaralandı.

2 yıl önce kayıp ihbarında bulunulan Aykut Avşar'ın cansız bedeni 1 gün sonra Arnavutköy'de bir su kuyusunda bulunmuştu. Aykut Avşar'ın ailesi, oğullarının ölümünden dini nikahla birlikte yaşadığı Bahar Gülerce'yi suçlamıştı.

Aykut Avşar'ın ailesi ve Bahar Gülerce bir televizyon programında günlerce Aykut Avşar'ın ölümünü tartışmış ve taraflar birbirlerini suçlamıştı. Aykut Avşar'ın ölümünden sonra her iki taraf birbirlerine husumet beslemişti. Annesiyle birlikte yaşayan Bahar Gülerce, tehdit edildiği gerekçesiyle her akşam iş çıkışında annesi Ayten Gülerce tarafından otobüs durağından alınarak eve götürülüyordu.

Dün akşam da otobüs durağında kızını bekleyen Ayten Gülerce'nin yanına 2 yıl önce hayatını kaybeden Aykut Avşar'ın babası Zeki Avşar geldi. Bir süre Ayten Gülerce ile konuşan Zeki Avşar daha sonra silahla Gülerce'ye 2 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Saldırı sonrası yoldan geçen bir minibüsle hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ederken saldırıyı gerçekleştiren Zeki Avşar, Arnavutköy ekipler tarafından yaşadığı evin yakınında yakalanarak göz altına alındı.