Arnavutköy'de temel kazısı sırasında yol çöktü: Bir bina boşaltıldı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında, bitişiğindeki yol çöktü. İnşaatın yanında bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul'da Arnavutköy’ün Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir derneğin inşaat alanında 20 Nisan Cumartesi günü akşam saatlerinde, yol çöktü. İnşaatın yanında bulunan bir bina boşaltıldı.

Herhangi bir hasar almayan binanın güçlendirme çalışmaları ve çöken yolun inşaat sahipleri tarafından yapılacağı belirtildi.

DHA’da yer alan habere göre; yoğun yağışın ardından inşaatın temel kazısı sırasında, bitişiğindeki yol çöktü. Çökmenin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

İnşaat alanının yanında bulunan üç katlı bina zabıta ekipleri tarafından tahliye edilirken, çöken yol trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri, incelemelerin ardından çevrede güvenlik önlemi aldı. Dört dairenin bulunduğu binada yaşayan 17 kişi ise yakınlarının yanına yerleşti. Herhangi bir hasar almayan binanın güçlendirme çalışmaları ve çöken yolun inşaat sahipleri tarafından yapılacağı öğrenildi.

İnşaat çalışmaları hakkında bir durdurma kararı alınmazken, bina sakinlerinin yapılan çalışmaların ardından tekrar evlerine girişlerine izin verilecek.

‘BAYRAMDAN ÖNCE YOL ÇATLADIĞINDA ÖNLEM ALINABİLİRDİ’

Mahalle sakini Talip Temur, şunları söyledi:

"Yol dün akşam çöktü, yağmurdan dolayı. Bir hafta önceden yolda çatlaklar oluştu. İnşaatın bariyerlerini geri alarak çatlağı içeride bıraktılar, önlemini almadılar. Dün akşamda yoğun yağmur yağdığından dolayı, yol çöktü. Tedbir amaçlı yanındaki binayı boşaltarak mühürlediler ama karşısındaki binada riskli. Şu anda bir çalışma falan yapmıyorlar sadece sabah gelip biraz beton attılar.

İSKİ'nin suları dışarı çıkmıştı onu da kapattılar. Akşam belediye ekipleri geldi. Mühendis falan geldi aralarında biraz tartıştılar. Biri 'Ben izin veririm' demiş, diğeri 'İzin vermem' demiş herhalde. Ben görmedim orada yoktum. Polis, zabıta hepsi geldi ama daha önceden de önlem alınabilirdi. Bayramdan önce yol çatladığında önlem alınabilirdi. O zaman inşaatçılar çalışmayı durdurup önlem almadı. Önlemi alıp devam etselerdi bu sorun olmazdı. Dernek inşaatı yapılıyor.”