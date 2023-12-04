Arnavutköy depreme dayanıklı mı, olası bir depremde ne kadar hasar alır?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Peki Arnavutköy depreme dayanıklı mı, olası bir depremde ne kadar hasar alır, kaç can kaybı yaşanır? Arnavutköy'ün depreme karşı en dayanıklı mahalleleri ve yıkımdan en çok hasar alabilecek mahalleleri hangileri?

HABER MERKEZİ

Arnavutköy İlçesi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ve Marmara fay hattına yakınlığı sebebiyle deprem riski bulunan bir bölgedir. Özellikle 1999 Marmara Depremi gibi büyük depremlerin yaşandığı İstanbul'da, Arnavutköy İlçesi deprem riski olan bölgelerden biridir. Bölgede binaların yaşlılığı, yapısal sorunları ve deprem dayanıklılığı eksiklikleri deprem riskini daha da artırmaktadır.

Arnavutköy depreme dayanıklı mı?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi-2019” projesi kapsamında kentteki tüm ilçelerin deprem risk analizi yapıldı.

İBB’nin her ilçeye özel hazırladığı raporlarda, 7.5 büyüklüğündeki bir deprem sonucu ortaya çıkabilecek bina hasarları, olası can kaybı ve yaralı sayıları, altyapı ve yollara dair durumlar senaryolaştırıldı. Raporda Arnavutköy'de deprem riskine de yer verildi.

Olası bir depremde ne kadar hasar alır?

İBB’nin yayınladığı rapora göre Arnavutköy'de yaşanacak bina hasar tahminleri aşağıdaki gibidir:

ÇOK AĞIR HASARLI BİNA: 41

AĞIR HASARLI BİNA: 243

ORTA HASARLI BİNA: 1.704

HAFİF HASARLI BİNA: 4.950

TOPLAM: 6.938

Ne kadar can kaybı yaşanır?

Raporda belirtilen olası can kaybı, ağır yaralı, hafif yaralı ve hastanede tedavi sayısı aşağıdaki gibidir:

CAN KAYBI: 0

AĞIR YARALI: 0

HASTANEDE TEDAVİ: 34

HAFİF YARALI: 179

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Arnavutköy depreme dayanıklı mı, olası bir depremde ne kadar hasar alır?

Deprem sırasında sağlıklı kalabilmek için deprem hazırlıkları yapmak önemlidir. Arnavutköy İlçesi sakinleri, deprem çantası hazırlamak, acil durum planı yapmak ve yangın merdivenlerini kullanmak gibi önlemler almalıdır. Binaların deprem dayanıklılığı konusunda uzman kişiler tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi de önemlidir.

Ayrıca, Arnavutköy İlçesi'nde oturanların deprem riskine karşı bilinçli olması gerekmektedir. Bölgede bulunan binaların depreme dayanıklılığı hakkında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak, deprem riskini minimize etmek için önemlidir.