Arnavutköy’de 2 çocuk silahlı saldırıya uğradı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 14 ve 15 yaşlarında 2 çocuk, sokakta yürüdükleri sırada yanlarına gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda uğrayan çocuklar yaralanırken saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor. Hastaneye kaldırılan 2 çocuğun verdiği ilk ifadede olayın saldırgan kişinin kardeşi ile kavga etmeleri nedeniyle yaşandığını söylediği ortaya çıktı.

İstanbul'da, bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan biri 14 diğeri 15 yaşında olan 2 çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, mahallede bulunan bir parkın yan sokağında yürüyen B.M.K. (15) ve S.Y.B. (14) motosiklet ile olay yerine gelen ve isminin K.V. olduğu öğrenilen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonrasında kurşunların hedefinde olan 2 çocuk yaralanarak yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı yer ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralıları hastaneye kaldırdı. Çocukların tedavileri devam ederken polis ise her yerde saldırganı arıyor.

"KARDEŞİYLE KAVGA ETMİŞTİK"

Yaralı çocukların hastanede alınan ilk ifadesinde olayın saldırıyı gerçekleştiren kişinin kardeşi ile kavga etmeleri nedeniyle gerçekleştiği beyan edilirken polis ekipleri olayın nedeni ve saldırganın yakalanmasıyla alakalı çalışmasına devam ediyor.