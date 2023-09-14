Arnavutköy’de hafriyat alımı esnasında bina 10 cm kaydı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, dün bir inşaatta hafriyatların alınması sırasında yanda bulunan bina 10 cm kaydı. Kayan bina boşaltılarak mühürlenirken yapılacak inceleme sonucunda binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.

İstanbul'da inşaat çalışması esasında alınan hafriyatların kaymaya neden olduğu bina boşaltılarak mühürlendi.

Arnavutköy’de Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir şantiye alanında dün hafriyat alımı yapıldığı esnada yan tarafta bulunan binanın kaydığı fark edildi.

Yanındaki apartman ile bitişik olan binanın yaklaşık 10 cm ayrılması nedeniyle vatandaşlar tarafından belediye ekiplerine haber verildi.

Fotoğraf: İHA

Olay yerine gelen ekipler tedbir amaçlı daireleri ve bir işyerini mühürleyerek girişleri yasaklarken inşaat çalışması da durduruldu.

Öte yandan belediye ekipleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği belirtildi.