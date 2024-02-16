Arnavutköy’de imalathanede yangın: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Arnavutköy’de bulunan bir üretim imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Güncel 16.02.2024 13:13 Giriş: 16.02.2024 13:13

Güncelleme: 16.02.2024 13:20 Kaynak: İHA

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Arnavutköy’de bulunan bir plastik depolama ve üretim imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği öğrenildi. Yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.