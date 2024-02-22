Arnavutluk, İtalya ile yapılan göçmen anlaşmasını onayladı

İtalya ve Arnavutluk arasında 2023 yılının kasım ayında imzalanan göçmen anlaşması onaylandı. Karara göre, İtalya, Arnavutluk’un kuzeyinde 2 göçmen merkezi inşa edecek ve iltica başvuruları bu merkezlerde işleme konulacak. İşlemlerin ardından ise göçmenler ya İtalya’ya giriş yapabilecek ya da ülkelerine geri gönderilecek.

Güncel 22.02.2024 15:45 Giriş: 22.02.2024 15:45

Güncelleme: 22.02.2024 15:54 Kaynak: İHA

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