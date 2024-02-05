Artan maliyetler balıkçıları isyan ettirdi: "Mazotun litresi olmuş bir çuval para, canımız yanıyor"

Fırtına nedeniyle Sinop İskelesi’ne demirleyen balıkçılar artan maliyetlerden yakındı. Balıkçı teknesi kaptanı Erkan Ceylan, “Akaryakıt fiyatlarında bizim alışımızda pompa fiyatıyla beraber, fazla bir fark yok. Bu fiyatlarda bizi zorluyor. Gece 2 - 3 ton mazot yaktığımız oluyor. Şu an teknede 30 kişi var. 15 kişide taşıma teknesinde var. Kumanyası olsun, sigortası olsun hepsi yüksek meblağlar. Geçim sıkıntımız çok fazla” dedi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, balıkçı teknelerini etkilemeye devam ediyor.

Sinop'ta balıkçı teknesi kaptanı yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

“GEÇİM SIKINTIMIZ ÇOK FAZLA”

Balıkçı teknesi kaptanı Erkan Ceylan şunları söyledi:

“Artan maliyetler bizi yoruyor. Nasıl dışarıda insanlar bir şekilde sıkıntı hissediyorsa aynı şekilde yakıt fiyatları olsun bizi yoruyor. Tabii balığımız para etmiyor, değeri düşük. Etin fiyatını görüyorsunuz almış başını gitmiş ama balık sektöründe bu şekil gitmiyor. Böyle bir dengesizlik var. Yakıt fiyatlarının maliyeti çok yükseldi. Bazı imkanlarımız vardı bunları da kaldırdılar. Bu işte bayağı bir zorlanıyoruz. Bu kadar insan bu işten ekmek yiyor ama bu insanlar eziyetlerinin, emeklerinin karşılığını alamıyor. Bu şekilde bir sektör para kazanacak ki, biz para alacağız. Akaryakıt fiyatlarında bizim alışımızda pompa fiyatıyla beraber, fazla bir fark yok. Bu fiyatlarda bizi zorluyor. Gece 2- 3 ton mazot yaktığımız oluyor. Şu an teknede 30 kişi var. 15 kişi de taşıma teknesinde var. Kumanyası olsun, sigortası olsun hepsi yüksek meblağlar. Geçim sıkıntımız çok fazla. Eski dönemler daha iyiydi. İmkanlarımız vardı ama bu imkanlar kısıtlanınca biz daha çok zor durumda kaldık. O yüzden bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Para kazanma olayı çok değişti. Bırak bir şey almayı evimize, çocuklarımıza bakmanın derdindeyiz. Artık bir şey alalım, şunu değiştirelim olayı bitti. Bir araba alalım, lüks hayat yaşayalım yok. Biz bu işe alıştık, başka bir iş yapamayız. Bu işle beraber gitmek zorundayız.”

“HAYAT AKARYAKITTAN DOLAYI CANIMIZI ÇOK YAKIYOR”

Balıkçı teknesi çalışanı Ali Savcı da “Bu zamana kadar para kazandık sayılmaz. Neden derseniz, hayat pahalı olduğu için, akaryakıt pahalı olduğu için. Mazot fiyatının litresi 40 liraya kadar çıktı. Bizde 35 liraya alıyoruz diyelim. Bu kadar fark oynuyor arada. Fazla bir şey oynamıyor. Şu an balıkçılık da yok. İstavrit var şu an başkada balık yok. Hamsicilik derseniz birkaç kayık yapabildi ama biz yapamadık. Ağımız zayıf kaldı, botumuz çekmedi. Mazot da çok pahalı. Hayat akaryakıttan dolayı canımızı çok yakıyor. Kendimizi geçindirmeye çalışıyoruz” dedi.

“MAZOTUN LİTRESİ OLMUŞ BİR ÇUVAL PARA. KÖPÜĞÜN TANESİ OLMUŞ 50 LİRA”

Balıkçı teknesi çalışanı Sedat Savcı ise “Çalışıyoruz ama para kazanamıyoruz. Kendi evimizi zar zor geçindiriyoruz. Vaziyet bu şekilde. Mecbur çalışmak zorundayız. Bizim mesleğimiz bu. Yapacağımız başka bir iş olmadığı için mecburen bu işi yapmak zorundayız. Mazotun litresi olmuş bir çuval para. Köpüğün tanesi olmuş 50 lira. Balık da ahım şahım para etmiyor zaten. El ele, baş başa gidiyoruz” diye konuştu.