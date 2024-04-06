Artı Gerçek'e siber saldırı
Artı Gerçek'in web sitesine siber saldırı düzenlendi. Siteye erişim yeniden sağlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Artı Gerçek'in web sitesine siber saldırı düzenlendi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan site, "Gerçeğin peşinde olmaktan vazgeçmeyeceğiz" diyerek okurlarının desteğini istedi.
Artı Gerçek'e siber saldırı düzenlenmiştir. Teknik ekibimiz yoğun bir çaba ile yeniden siteye erişimi sağlamaya çalışmaktadır. Gerçeğin peşinde olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Okurlarımızın desteğini bekliyoruz.https://t.co/NVoOx3uhv9— artıgerçek (@artigercek) April 6, 2024
Artı Gerçek'e erişim yeniden sağlandı.