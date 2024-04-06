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Artı Gerçek'e siber saldırı

Artı Gerçek'in web sitesine siber saldırı düzenlendi. Siteye erişim yeniden sağlandı.

Medya
  • 06.04.2024 17:09
  • Giriş: 06.04.2024 17:09
  • Güncelleme: 06.04.2024 17:13
Kaynak: Haber Merkezi
Artı Gerçek'e siber saldırı

Artı Gerçek'in web sitesine siber saldırı düzenlendi. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan site, "Gerçeğin peşinde olmaktan vazgeçmeyeceğiz" diyerek okurlarının desteğini istedi.

Artı Gerçek'e erişim yeniden sağlandı. 

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